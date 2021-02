Winkels Perry Sport en Aktiesport blijven open na faillissementsaanvraag

Financieel

Wereldhave loost eindelijk Rijswijks winkelcentrum

Wereldhave is eindelijk van het uitgedoofde Rijswijkse winkelcentrum In de Bogaard af. Het vastgoedfonds, met nog een dozijn winkelcentra in Nederland, presenteerde vrijdag ook best redelijke jaarcijfers. „Maar we moeten realistisch zijn, er zullen dit jaar zeker winkeliers gaan omvallen. De overhei...