ABN Amro: spaarrente particulier dit voorjaar 0%

Dat blijkt uit de nieuwe productvoorwaarden die ABN Amro dinsdag naar klanten gaat versturen. Voor alle klanten met minder dan €2,5 miljoen gaat de rente op 1 april naar nul. In oktober verlaagde de staatsbank de rente op gewone spaarboekjes naar 0,01%.

Met de stap keert ABN Amro als eerste grootbank in Nederland geen rente meer uit op gewone spaarders. Triodos zette in april 2017 als eerste consumentenbank de rente op spaarboekjes op nul. Rijke spaarders bij onder meer Van Lanschot krijgen ook al enige tijd geen rente meer.

Rabo en ING

De manier waarop ABN-spaarders gaan reageren op de nulrente wordt belangrijk voor het vervolg bij andere banken, zoals ING en Rabobank. De afgelopen jaren volgden de drie grootbanken elkaar steeds met de renteverlagingen. De vraag is of spaarders net zo onverstoord verder blijven sparen, of besluiten iets anders te doen met hun appeltjes voor de dorst.

Ruim vijfduizend ABN Amro-klanten krijgen vanaf 1 april een negatieve rente over het geld dat zij bij de bank bewaren. Het gaat om zo’n drieduizend particuliere klanten en zo’n 2200 zakelijke klanten met meer dan €2,5 miljoen op een ABN-rekening. Zij krijgen hierover vanaf 1 april de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) doorberekend: -0,5%.