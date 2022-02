Russische miljardairs voelen pijn conflict Oekraïne: $32 miljard in rook op

De voormalig rijkste Rus Vagit Alekperov, die begin dit jaar nog goed was voor $22 miljard, heeft volgens berekeningen van databureau Bloomberg zijn vermogen flink zien teruglopen naar $19 miljard. Alekperov is een Russische ondernemer die al lange tijd actief is in de olie- en gassector als topman en grootaandeelhouder bij LUKoil.

De meest bekende Russische rijkaard Roman Abramovich, eigenaar van de Britse voetbalclub Chelsea, zit ook minder goed in de slappe was. De exentrieke miljardair, die zijn fortuin heeft gemaakt in de olie-industrie, is $2,4 miljard minder waard.

Gennady Timchenko is flink geraakt door het conflict rond Oekraïne. Zijn rijkdom, grotendeels afkomstig van het grote belang in de Russische gasproducent Novatek, is met $16 miljard afgenomen. Hij is eveneens eigenaar van investeringsgroep Volva Groep, dat zich richt op de olie- en gassector.

Verder gaat Leonid Mikhelson ook gebukt onder de mindere gang van zaken bij Novatek, waar hij grootaandeelhouder en topman bij is. Zijn vermogen heeft een daling met $6,2 miljard ondergaan.

Voor Vladimir Potanin is de schade beperkter. De grootaandeelhouder van Norilsk Nikkel en directeur bij Oneksimbank is $1,5 miljard aan rijkdom kwijtgeraakt.