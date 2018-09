Metaalstakers bij Scania verlengen actie

De bonden telden vrijdag circa 400 stakers bij Scania. De fabriek zelf spreekt van zo'n 200 van de 1700 krachten die niet aan het werk gingen.

Scania werkt veel met uitzendkrachten. Ze maken ongeveer een derde van het personeel uit. Volgens de bonden durven ze bijna niet mee te doen aan de actie uit angst hun werk te verliezen. Onderzoek van FNV wijst uit dat de uitzendkrachten niet altijd volgens de cao worden betaald. Daarin is vastgelegd dat hun loon maximaal 10 procent van dat van vaste medewerkers mag verschillen.

Actievoeren

,,We zijn aan het actievoeren voor goede cao’s in de metaal, maar de huidige cao moet wel gevolgd worden. Scania overtreedt de cao en betaalt uitzendkrachten te weinig. Dat moet per direct stoppen'', zegt vakbondsbestuurder Marijn van de Gaag van FNV.

Scania weerspreekt de beschuldigingen. Het bedrijf vindt dat de bonden met hun berichtgeving alleen maar ,,tweespalt'' veroorzaken. ,,Wij hebben toegezegd om met een schriftelijke reactie te komen. Dat doen we volgende week. Er was afgesproken dat beide partijen hier eerder niet over zouden communiceren. Dat hebben ze nu toch gedaan'', verklaart een woordvoerster.

Ardagh

Er werd vrijdag ook gestaakt bij andere metaalbedrijven in het noorden van het land, onder meer bij verpakkingsproducent Ardagh en luchtvaartbedrijf Fokker. De vakbonden registreerden in totaal ongeveer 900 stakers.

Nederland telt een kleine half miljoen metaalwerkers. Het cao-overleg in de sector zit al bijna een halfjaar muurvast. Recent deed werkgeversorganisatie FWT in de kleinmetaal nog een poging de onderhandelingen weer aan te jagen, door een eerder eindbod in te trekken en met nieuwe voorstellen te komen. Maar volgens de bonden biedt het nieuwe aanbod niet voldoende perspectief om weer met elkaar om de tafel te gaan.