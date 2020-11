Column: mondkapjes datingcode

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Ik ben in de gelukkige omstandigheid van 27 jaar getrouwd, maar als ik nu op een date uit zou zijn, lijkt me dat knap lastig in coronatijd. Hoe doe je dat? 15% van de relaties ontstaat op het werk en 1 op de 4 werknemers heeft wel eens flink met een collega geflirt of seks op het werk gehad.