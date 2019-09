Zweedse Electrolux schrapt 1700 banen

Met deze ingreep denkt Electrolux zo'n 500 miljoen kroon, omgerekend 47 miljoen euro per jaar te besparen vanaf 2022. Samen met eerder aangekondigde kostenverlagingen en het sluiten van een fabriek in de Amerikaanse staat Tennessee beoogt Electrolux in totaal 3,5 miljard kroon te bezuinigen.

Ongeveer de helft van de te verdwijnen arbeidsplaatsen treft kantoorbanen. De andere helft van de ontslagen raakt voornamelijk een fabriek in Jaszbereny, Hongarije. Het werk van deze mensen wordt vervangen door de automatisering van processen. Ook maakt het bedrijf geen stofzuigers meer, maar gaat het die klus uitbesteden. De ontslagronde treft zo'n 3 procent van het totale personeel werkzaam bij de witgoedfabrikant.