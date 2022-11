’Spaarrente binnenkort misschien wel op 1%’

Geld

Met deze inflatie is je spaargeld maart 2027 nog maar de helft waard

Sparen verstandig? Met de huidige hoge inflatie van ruim 17% verdampt je appeltje voor de dorst waar je bij staat. In iets meer dan vier jaar is er nog maar de helft van over. Dat is als centrale banken er niet in slagen de inflatie te beteugelen.