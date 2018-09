Fed houdt voet van de rem

Hoewel de Amerikaanse economie geleidelijk steeds meer op stoom raakt gelet op de verbetering van de werkgelegenheid en de huizenmarkt, heeft de Fed aan het einde van de tweedaagse vergadering besloten om het monetaire rentebeleid ongewijzigd te houden. Sinds eind 2008 is de Amerikaanse rente niet meer gewijzigd.

De laatste renteverhoging in de VS was op 10 mei 2006. Ben Bernanke had in maart het voorzitterschap van de Fed overgenomen van Alan Greenspan en leek met twee renteverhogingen op rij het beleid van zijn voorganger voort te zetten. Het belangrijkste tarief ging van 5 naar 5,25 procent, en zou daar ruim een jaar lang op blijven staan.

Toen in augustus 2007 de crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt ook vat bleek te krijgen op grote internationale banken, kwam de Fed in actie. Er kwam extra liquiditeit beschikbaar om het bankverkeer op gang te houden en bij de eerstvolgende beleidsvergadering op 18 september ging de rente omlaag naar 4,75 procent.

In het turbulente jaar dat volgde, verlaagde de Fed de rente in zes stappen naar 2 procent. Na de dramatische ondergang van de gerenommeerde zakenbank Bear Stearns in maart 2008 zette de centrale bank zelfs twee rentestappen van in totaal een vol procentpunt in een week tijd, in een poging de markten te kalmeren.