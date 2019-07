Voortaan één cao voor alle uitzendkrachten

Voorheen waren er twee verschillende uitzendcao's, wat volgens FNV en CNV bijdroeg aan cao-ontduiking. Eind dit jaar worden de twee overeenkomsten gelijkgetrokken, waardoor het voor opdrachtgevers moeilijker zou worden om onder de collectieve afspraken uit te komen.

In de nieuwe cao-overeenkomst is ook afgesproken dat uitzendkrachten niet meer telkens met kortlopende contracten bij dezelfde opdrachtgever kunnen worden afgescheept. Daardoor bouwen ze sneller rechten op, ook als ze via een ander uitzendbureau bij hetzelfde bedrijf aan de slag gaan. De naar schatting honderdduizenden flexwerkers waarvoor de cao-afspraken gelden krijgen er ook meer vakantiegeld en toeslagen bij.