Geen zorgen, Boris Johnsen gaat de Britten uit de EU leiden. Ⓒ AFP

Het pond is sinds half februari met bijna 10% gedaald ten opzichte van de euro. Dat zegt veel over de zorgen die de valutawereld zich maakt over het mislukken van de Brexit-gesprekken. Er zijn gelukkig verschillende redenen om toch een beetje optimistisch te blijven.