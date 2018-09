Duurdere yen zet Nikkei lager

De Nikkei sloot 2 procent in de min op 18.070,21 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week ruim 1 procent.

Automaker Toyota Motor en elektronicabedrijf Canon, die veel producten verkopen in de Verenigde Staten, verloren respectievelijk 1,4 en 2,1 procent. Ook de financiële bedrijven stonden onder druk. Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group zakten circa 3 procent. Effectenhuis Nomura Holdings daalde 2,9 procent.

Elders in het Verre Oosten werd het besluit van de Fed wel gematigd positief ontvangen. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,6 procent aan en de Kospi in Seoul klom 1 procent. In Hongkong won de Hang Seng-index 0,5 procent en de beurs in Shanghai stond tussentijds 0,9 procent hoger, nadat was gebleken dat de prijzen van nieuwe huizen in China in augustus voor de vierde maand op rij zijn gestegen.