Bouwproductie eurozone toont herstel

In juni was volgens Eurostat nog sprake van een bijgestelde daling van de productie met 1,2 procent. Eerder werd voor die maand een afname met 1,9 procent gemeld.

In de gehele Europese Unie steeg de bouwproductie in juli met 0,7 procent. In Zweden nam de productie het sterkst toe met een plus van 4,2 procent, gevolgd door Duitsland en Polen, aldus Eurostat.

In de EU werden de sterkste dalingen van de productie gemeten in Hongarije (min 3 procent), Slovenië (min 2,8 procent) en Groot-Brittannië (min 1,3 procent). In Nederland nam de productie met 0,9 procent af.