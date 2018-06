Markt voor durfinvesteringen in de lift

Circa 80 procent van de investeringen in Nederlandse technologiebedrijven komt uit het buitenland, voornamelijk uit de Verenigde Staten of landen in Europa. Andersom investeren Nederlandse durfkapitalisten ook flink in innovatieve ondernemingen over de grens.

Als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) is de Nederlandse markt voor durfinvesteringen inmiddels vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, op pakweg iets meer dan op 0,15 procent van onze economie. Daarmee lopen we voor op bijvoorbeeld Duitsland.

Het blijkt ook dat er de laatste jaren steeds meer deals plaatsvinden en dat de investeringen van durfkapitalisten ook groter zijn geworden.

In het rapport benoemt het CPB wel een aantal mogelijke knelpunten. De overheid zou de financiering van nieuwe innovatie bedrijfjes onder meer kunnen bevorderen door betere bescherming van intellectueel eigendom. Denk hierbij onder meer aan patenten die niet zodanig duur zijn dat kleine beginnende bedrijven de kosten niet kunnen ophoesten.