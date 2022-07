Kremlin grijpt in bij Shell-gasproject Sakhalin-2

Door Redactie DFT

Shell verlaat het Sakhalin-project, leverancier van vloeibaar gemaakt gas. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - President Poetin heeft met een decreet ingegrepen in het grote gasproject Sakhalin-2 in Rusland. Een staatsgeleid bedrijf heeft de leiding genomen over het gasproject dat tot nu is aangevoerd door een internationaal consortium met onder andere Shell.