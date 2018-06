'Kansen Heineken bij overname SABMiller'

Als de deal doorgaat zullen Amerikaanse activiteiten waarschijnlijk moeten worden afgestoten om goedkeuring te krijgen van de Amerikaanse kartelautoriteiten. SABMiller bezit 58 procent van de joint venture MillerCoors. KBC denkt dat Molson Coors de eerste gegadigde is om dat belang over te nemen, maar biedt de balans van die brouwer geen ruimte voor een dergelijke overname zonder een aanzienlijke kapitaalvergroting. Heineken kan volgens de bank interesse hebben in dat belang of een deel daarvan, omdat daardoor de Amerikaanse activiteiten flink worden versterkt.

Heineken heeft volgens KBC ook goede groeimogelijkheden in een stand alone-scenario, al kan de concurrentie voor grote internationale sponsorcontracten zoals het FIFA-wereldkampioenschap voetbal en de UEFA Champions League feller worden door een sterkere en grotere rivaal.

Heineken stond donderdag om 10.40 uur 1,5 procent hoger op 73,02 euro.