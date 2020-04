Fors minder handel in vastgoedland

Over het hele kwartaal daalde de ingebruikname op de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt met respectievelijk 21% en 28%. Met name in maart liep het terug: 33% bij kantoren en 45% bij bedrijfsruimten. Het beleggingsvolume halveerde. Dat meldde vastgoedadviseur Cushman & Wakefield woensdag.

Het komt ook zeker niet alleen door corona, zegt Frank van der Sluys van Cushman & Wakefield. „De impact van corona op de vastgoedmarkt is groot, maar het is ook belangrijk om naar ontwikkelingen te blijven kijken die al waren ingezet. Op sommige markten stonden de seinen al op rood en de veranderingen die er op stapel stonden zullen nu versneld worden doorgezet en blijvend zijn.”

Van der Sluys noemt de kleinere kernwinkelgebieden en kantorenmarkten in randgemeenten als vastgoed dat onder druk staat. „Op de markten waar alle seinen op groen stonden zal de impact tijdelijk zijn, zoals op de hotelmarkt in kernsteden of op logistieke hotspots”, meent hij.