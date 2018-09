Vrachtpact KLM valt slecht bij or Martinair

,,Dit laat zien dat het KLM niet lukt om zelf een vrachtvloot te opereren'', zei hij woensdag. Pronk vindt dat Martinair eigenlijk zelfstandig zou moeten worden voortgezet.

Door de deal kunnen klanten van KLM voortaan ook vracht laten vervoeren met vliegtuigen van China Southern, en omgekeerd. Beide luchtvaartmaatschappijen verbinden hun cargonetwerken met elkaar, waardoor ze meer bestemmingen kunnen aanbieden aan de afnemers.

Voor Martinair lijkt binnen Air France-KLM steeds minder ruimte te zijn. Het Frans-Nederlandse concern brengt de vloot van zijn vrachtdochter dit jaar en in de loop van volgend jaar terug van tien naar vier toestellen. Daarbij verdwijnen 330 banen. De or probeerde de gang van zaken onlangs nog via de rechter tegen te houden, maar dat is niet gelukt.