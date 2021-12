Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Rutte legt mislukte ambities kabinet bloot

Door Martin Visser

Mark Rutte wil dat zijn nieuwe kabinet meer elan heeft. Ⓒ ANP/HH

Mark Rutte is al zo lang premier dat hij niet meer weet wat wanneer gebeurde. Voor iemand wiens geheugen af en toe stuk is, is dat niet verwonderlijk. Zo kan hij zijn komende kabinet alvast van ’nieuw elan’ voorzien. Hoe hij dat doet? Door zijn vorige kabinet als een flets clubje weg te zetten en zijn nieuwe kabinet als hemelbestormend. Handige marketing. Maar er klopt geen snars van.