Aandeelhoudersvergadering Euronext 27 oktober

Als enig punt op de agenda van de bava staat de benoeming van Boujnah als lid van de 'managing board'. Onlangs stemde de raad van commissarissen van Euronext unaniem in met de voordracht van de 51-jarige Fransman tot bestuursvoorzitter. De huidige interim-topman, Jos Dijsselhof, blijft aan totdat Boujnah officieel in functie is.

Boujnah komt op een nader te bepalen datum in november over van de Spaanse bank Santander, waar hij verantwoordelijk is voor Europa. Ook is goedkeuring nodig van toezichthouders als AFM en het Nederlandse ministerie van Financiën.