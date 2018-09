'Orderboek TomTom beter dan voorspeld'

Het orderboek is inmiddels aangezwollen tot meer dan 250 miljoen euro, waar een prognose gold van minimaal 200 miljoen euro. ING gaf bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers van TomTom al aan een sterke update over het derde kwartaal te verwachten. Dat de prognose zo snel al wordt overtroffen is een ,,positieve verrassing'', aldus de bank.

,,Het toont aan dat TomTom marktaandeel wint in de automotivemarkt en dat het bedrijf met zijn producten en strategie zeer concurrerend is. Gezien de vooruitgang met Highly Automated Driving (HAD) en kaarten die sneller geupdate kunnen worden denken we dat TomTom zijn concurrenten momenteel een stapje voor is''.

ING hanteert een koopadvies en een koersdoel van 15 euro voor TomTom, dat om 09.45 uur 4,7 procent hoger stond op 9,57 euro.