Vermogen topman Musk weer in de lift met opgeknapt Tesla

Voor dit jaar heeft Musk op papier zijn vermogen zien groeien met $12 miljard, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg. In totaal is de excentrieke Tesla-topman goed voor bijna $40 miljard. Daarmee staat hij op de 24ste plaats in de lijst met superrijken.

De mededeling van de fabrikant van elektrische wagens dat ondanks de coronacrisis de verkopen in China in maart flink opgevoerd zijn, klonk beleggers in het aandeel als muziek in de oren. Tegelijkertijd kan het bedrijf van Musk nog flinke tegenwind krijgen doordat in Amerika de beperkende maatregelen nog veel pijn kunnen gaan doen.

Halverwege februari werd door Tesla op Wall Street nog een recordniveau aangetikt van $917. Daarna volgde een duikvlucht naar $361. Inmiddels is de koers weer opgelopen naar $753.

Vorig jaar zorgde Musk nog voor flinke opschudding met zijn tweets. Zo liet hij onverwachts weten dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde haalde, maar trok dat ook weer snel in.