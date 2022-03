Shell-cfo Uhl weg bij Shell vanwege verhuizing naar Londen

Voor de Amerikaanse Uhl is een langdurige verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk ’vanwege familie-omstandigheden’ niet haalbaar, zo meldt Shell, een dag nadat het concern zijn vertrek uit Russische staatsbedrijven meldde.

Uhl werkte zeventien jaar bij Shell. Zij zit sinds juli vorig jaar in de raad van commissarissen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

Shell verplaatste eind vorig jaar het hoofdkantoor naar Londen. De Nederlandse topman Ben van Beurden en cfo Uhl werken sindsdien vanuit de Britse hoofdstad. Uhl blijft nog wel tot 30 juni voor een soepele overgang, aldus het bedrijf, maar zal daarna Shell verlaten.

Ingenieur, intern opgeleid

De Britse Gorman, opgeleid aan Oxford en van huis uit ingenieur, kwam van het in 1997 opgerichte energiebedrijf Aera uit Californië.

Zij is momenteel executive vice president voor financiën bij Shell’s wereldwijde upstream-divisie, het zoeken en winnen van olie en gas inclusief de infrastructuur voor transport. De laatste jaren werkte zij vanuit Den Haag.

Jessica Uhl was van 1990 tot 1996 actief voor Citibank in San Francisco, later bij het in 2001 failliet gegane energiebedrijf Enron in de Verenigde Staten. Vervolgens kwam de Amerikaanse in dienst bij Shell, destijds bij het onderdeel voor duurzame energieproducten.

Daarna klom Uhl intern op en werd zij het hoofd voor financiële rapportages, later financieel bestuurder bij meerdere Shell-divisies en uiteindelijk als cfo de rechterhand van topman Ben van Beurden. Daar moest ze een voor Shell ongekende dividendbeperking doorvoeren.

Regelde herstructurering

Uhl leidde afgelopen jaren mede de herstructurering van het conglomeraat Shell, inclusief het schrappen van de dubbele Brits-Nederlandse structuur met A- en B-aandelen.

Uhl en de raad van bestuur van Shell liggen onder vuur van activistische beleggers als Third Point. Dit fonds van Daniel Loeb hamert erop dat het bedrijf Shell zich snel opdeelt in een fossiel en een duurzaam bedrijf. Dat zou de aandeelhouder meer waarde geven, en Shell versneld tot een duurzaam bedrijf maken.

Het aandeel Shell noteert na opening 0,6% verlies op de beurs Euronext Amsterdam.