Hand op de knip bij crowdfunding

Investeerders zijn door de coronacrisis terughoudender geworden. Dat geldt zowel voor crowdfunding als andere vormen van financiering. Ondernemingen haalden in de eerste helft van 2020 in totaal €152,9 miljoen op via crowdfunding, met als gemiddeld opgehaald bedrag €200.000.

In totaal zijn in de eerste helft van het jaar meer dan 7.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Het aantal maatschappelijke projecten groeide fors. Het aantal creatieve projecten groeide voorzichtig en het aantal ondernemingen dat succesvol gebruik maakte van crowdfunding daalde juist.

Bedrijfsfinanciering

Niettemin signaleert NLInvesteert, een crowdfunding platform voor bedrijfsfinanciering, een toenemende vraag vanuit ondernemers. „Waar aanvragen eerst vooral nog bancair ingevuld konden worden, zien we nu het belang van non bancaire financiers en met name de bijdrage van private investeerders via crowdfunding, toenemen”, zegt Dirkjan Takke, directeur van NLInvesteert. „Om investeerders te beschermen, vragen we ondernemers in deze tijd om meer zekerheden en extra privé commitment. Dat maakt het mogelijk om bedrijven ook nu aan financiering te helpen.”

Maatschappelijke en creatieve projecten hebben in de eerste helft van 2020 juist meer geld opgehaald met crowdfunding. Voor veel non-profit initiatieven blijkt crowdfunding een manier om juist in lastige tijden samen goede en mooie plannen te steunen en van de grond te krijgen. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag €5,7 miljoen en het gemiddelde bedrag per project was €13.000. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag €12,9 miljoen en het gemiddelde bedrag per project €2.500.

In actie

„In de eerste coronaweken kwamen veel mensen in actie voor ouderen, zorgpersoneel en de horeca”, vertelt Aster van Tilburg, directeur van Voor je Buurt, een crowdfunding platform voor projecten in buurten en wijken. „Van buitenconcerten bij meer dan honderd zorglocaties tot initiatieven om met maaltijden van restaurants ook zorgpersoneel of ouderen een hart onder de riem te steken.”

Voordekunst, een crowdfunding platform voor kunst en cultuur, noteerde afgelopen juni de beste maand ooit. „We merken dat donateurs meer eigenaarschap nemen en zich realiseren dat als zij willen genieten van kunst en cultuur, zij dit mede mogelijk kunnen maken”, aldus directeur Kristel Casander. „Wij hopen dat deze trend zich voortzet.”