Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdams Hotel De l’Europe gekozen als ’beste hotel van Noord-Europa’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

L’Europe is ’een parel van de stad’. Ⓒ foto Michel van Bergen

Amsterdam - „Dit is de parel van de stad”, zegt directeur Robert-Jan Woltering over het 126-jaar oude Hotel de l’Europe in Amsterdam. Lezers van het toonaangevende Amerikaanse magazine Condé Nast Traveller geven hem gelijk. Zij verkozen L’Europe deze maand tot beste hotel van Noord-Europa.