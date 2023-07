FNV blij dat Tata in gewijzigd plan blijft inzetten op waterstof

De onderneming waar duizenden mensen werken twijfelde onlangs openlijk aan haar eerdere plan om staal te gaan maken met waterstof. Tata Steel wilde de vervuiling wel aanpakken, maar met waterstof duurt dat nog jaren terwijl de milieueisen steeds strenger worden. Daarom dacht de onderneming ook aan andere opties zoals aardgas of elektriciteit, of alleen nog oud staal recyclen.

Volgens het concern is er „veel veranderd in de wereld om ons heen en zijn extra inzichten ontstaan.” Dat was reden om opnieuw naar alle technologische opties te kijken en aan de hand daarvan is het plan aangepast, liet het bedrijf donderdag weten.

FNV-bestuurder Cihan Lacin benadrukt dat de bond zich altijd heeft hardgemaakt voor het gebruik van waterstof om de staalproductie te verduurzamen. Alleen op die manier zou het bestaansrecht van Tata Steel en de werkgelegenheid bij IJmuiden op de lange termijn worden gewaarborgd. Volgens Lacin kan het concern met waterstof namelijk de meest hoogwaardige staalproducten blijven maken. Ook zou dit de beste optie zijn met het oog op het milieu.

„Daarom zijn we ook tevreden dat in de aangepaste route waterstof centraal is en blijft”, reageert de vakbondsman op de bekendmakingen. FNV was eerder nauw betrokken bij het duurzaamheidsplan van Tata Steel. „Het is nu zaak om de nieuwe route goed te toetsen op alle aspecten die voor ons als FNV van belang zijn, zoals snelheid en haalbaarheid”, stelt Lacin. „En nog belangrijker: zo snel mogelijk de eerste groene schop de grond in! Want één ding is duidelijk: vertraging is voor niemand een optie.”

Tata Steel zal voor de wijzigingen nog een adviesaanvraag moeten indienen bij zijn centrale ondernemingsraad. De onderneming onderstreept dat het uiteindelijke doel van het vergroeningsplan ondanks de aanpassingen ongewijzigd is. „Groen staal is en blijft onze stip aan de horizon en onze belofte om de klimaatdoelstellingen te halen, staat recht overeind.” Na de zomer verwacht het concern meer informatie naar buiten te kunnen brengen.