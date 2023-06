Dataplatform horeca geeft ondernemer inzicht in drankverkoop

Ruim 3400 horecaondernemingen in Nederland maken al gebruik van het platform. Het doel is om nog dit jaar op te schalen naar 5.000+. TAPP brengt de interne data van de drankverkoop van individuele horecagelegenheden samen met de marktbrede benchmark. Door integraties met kassasystemen biedt het horecaondernemers inzicht in hun eigen verkoop en landelijke trends.

Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe individuele assortimenten presteren in vergelijking met andere horecagelegenheden, welke dranken op dat moment het beste verkopen en welke prijzen worden gehanteerd, gecombineerd met advies voor verbetering. Op termijn ambieert TAPP om naast dranken de verkoopdata van voedsel op te nemen op het platform.

Tapp is opgericht door Frans van Hoogstraten (CFO) en Sjoerd Rothweiler (CCO). Het bedrijf ambieert om uit te groeien tot Europese marktleider in het data-gedreven stimuleren van horecaprestaties. Om deze groei te stimuleren werd €2 miljoen opgehaald in een financieringsronde die werd geleid door investeerder CNBB en gesteund door ROM InWest. Daarnaast wist het bedrijf een additionele lening van €1 miljoen af te sluiten bij Rabobank.