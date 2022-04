Premium Het beste van De Telegraaf

Verschil tussen beleid ECB en Federal Reserve groter Zwakke euro wakkert inflatie nog verder aan

Door Dorinde Meuzelaar

Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - Uit angst voor een recessie is de euro in een vrije val geraakt. Deze week zakte de munt tot het laagste punt tegenover de dollar in zo’n vijf jaar tijd. Dat moet wel tot zorgen leiden binnen de Europese Centrale Bank (ECB), want de verzwakte munt wakkert de inflatie nog verder aan.