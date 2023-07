Rem op autoverkoop na korte opleving: ’Particulier te onzeker om nieuwe bolide te kopen’

Amsterdam - De opleving van de autoverkoop in Nederland na corona is van korte duur. Door economische en fiscale onzekerheden die met de val van het kabinet nog eens toenemen, zijn consumenten erg terughoudend in de aanschaf van een nieuwe auto, waardoor de markt snel weer stabiliseert en het Nederlandse wagenpark verder veroudert.

