’Resultaten Aalberts boven verwachting’

Vooral de autonome groei was een positieve meevaller. Die bedroeg 3 procent, terwijl ING juist op een lichte daling had gerekend. Ook het bedrijfsresultaat viel wat beter uit dan gedacht. Al met al heeft Aalberts een solide prestatie geleverd, gezien het afzwakkende macro-economische klimaat. De bank stelt dat Aalberts in goede staat verkeert en dat het bedrijf zijn marktaandeel verder kan uitbreiden, door groei op eigen kracht en via aanvullende overnames.

Het advies bij ING is buy, met een koersdoel van 47,50 euro. Het aandeel Aalberts noteerde donderdag omstreeks 09.45 uur een plus van 3,2 procent op 36,66 euro. Daarmee was het koploper in de AEX-index.