Winstnemingen bij beurzen VS in dunne handel

De Dow-Jonesindex leverde 0,6 procent in tot 28.462,14 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor eveneens 0,6 procent tot 3221,29 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt op 8946,00 punten.

De dollar verloor maandag verder aan waarde nadat de munt vrijdag zijn grootste terugval in één dag beleefde sinds juni. De dollar is momenteel de 'minst' presterende munt van alle 'grote' valuta wereldwijd.

Automaker Tesla (min 3,6 procent) leverde maandag de eerste auto's af die in China zijn geproduceerd. Daarmee is de fabriek in Shanghai binnen een jaar operationeel. Techreus Apple steeg 0,6 procent na een positief analistenrapport van Wedbush. Die stelt dat Apple komend jaar volop zal profiteren van de groeiende uitgaven aan 5G-technologie.

Maxar Technologies, dat zich onder meer bezighoudt met satellietbeelden, maakte een koerssprong van ruim 15 procent. Het bedrijf zegt zijn ruimterobotica-divisie te verkopen aan een consortium onder leiding van Northern Private Capital.

Cloudbedrijven HP Enterprises en IBM (min 0,8 procent en min 1,8 procent) staan in de belangstelling na berichtgeving over een Chinese hack die veel groter was dan eerder werd aangenomen. Daarbij zouden onder meer gegevens van mijnbouwer Rio Tinto en medisch technologiebedrijf Philips zijn buitgemaakt.

Oliedienstverlener McDermott is volgens berichten in The Wall Street Journal in gesprek met geldschieters over een lening voor tijdens een mogelijke faillissementsaanvraag. Het aandeel werd bijna de helft minder waard.

Facebook werd in Brazilië beboet voor het Cambidge Analytica-schandaal en daalde 1,8 procent.

De euro was 1,1200 dollar waard tegen 1,1217 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 61,62 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 68,44 dollar per vat.