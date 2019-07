We werken al honderd jaar van negen tot vijf. Ⓒ 123RF

Amsterdam - De 8-urige werkdag bestaat vandaag precies 100 jaar. Op 11 juli 1919 ging de Tweede Kamer akkoord met een wet waardoor we 8 uur per dag gingen werken in fabrieken en kantoren: meestal van 9 tot 5. Inmiddels staan de 8-urige werkdag en 40-urige werkweek ter discussie.