Saoedi’s en Russen duwen olieprijs hoger

President Poetin meldde zaterdagochtend dat hij hierover een overeenkomst met OPEC-leider Saoedi-Arabië heeft gesloten.

Dat beperkte aanbod betekent dat de prijs aan de pomp zal stijgen.

Poetin en de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman kwamen op de G20-top in Japan tot overeenstemming de bestaande beperking met 1,2 miljoen vaten per dag in stand te houden. Die afspraak zou eind juni aflopen.

Dat Saoedi-Arabië, de grootste producent, instemt met verlenging is volgens persbureau Bloomberg geen garantie dat het OPEC-kartel met veertien landen op zijn bijeenkomst op 1 en 2 juli hiermee akkoord gaat.

Levering afgeknepen

De productie van olie is in de praktijk al veel verder gegaan dan eerder met het dichtdraaien van de oliekraan. OPEC-leden Iran en Venezuela, getroffen door sancties en economische malaise, kunnen veel minder leveren.

ING Research meldde deze week een sterke opbouw van Amerikaanse olievoorraden: vier miljoen liter per dag extra terwijl 1 miljoen vaten per dag afname werd voorzien.

Saoedi-Arabië zelf is daardoor op eigen houtje gaan afbouwen, het levert 9,7 miljoen per dag, tegen 10,3 miljoen vaten, het equivalent van 159 liter.

De rol van Rusland in energielevering is wel belangrijker geworden, stelt Bloomberg op basis van bronnen bij de gesprekken. Saoedi-Arabië en Rusland stonden tot 2016 als vijanden tegenover elkaar als het om de olieproductie gaat. Sindsdien trekken ze samen op om te proberen de olieproductie in balans te krijgen.