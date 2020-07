‘Cijfers in juli cruciaal voor monetaire pad ECB’

Bij het rentebesluit dat komende donderdag naar buiten komt gaat de ECB naar verwachting van Brzeski het kruit droog houden. Hij wijst er op dat na de uitbreiding van het opkoopprogramma bij de vorige vergadering in juni en de uit de weg geruimde bezwaren van het Duitse Constitutionele Hof over de ECB-steunaankopen er geen aanleiding is om direct weer in te grijpen.

Het is vooral afwachten voor de ECB hoe krachtig het herstel in de eurozone gaat doorzetten na de klap als gevolg van de coronacrisis, meent Brzeski. Het terugdraaien van de coronamaatregelen heeft de Europese economie vanaf mei weer een steun in de rug gegeven. Deze maand zal volgens Brzeski meer duidelijkheid geven aan de ECB of er gas terug kan worden genomen of dat er nog meer stimulering nodig is.

Bij het komende rentebesluit is de aandacht vooral gericht op de toelichting van ECB-voorzitter Christine Lagarde, benadrukt Brzeski. Het voormalige IMF-kopstuk heeft na de overname van het stokje van Mario Draghi eind vorig jaar bepaald geen gespreid bedje gekregen. Met de uitbraak van de coronacrisis moesten gelijk alle zeilen worden bijgezet om de economische schade te dempen. Begin maart werd de geldkraan ook al opengedraaid.

Brzeski voorziet dat de rentevergaderingen in september en oktober ook van belang zijn voor de ECB. Bij deze bijeenkomsten is er nog meer informatie beschikbaar of een V-vormig herstel in de eurozone gestalte krijgt of niet.