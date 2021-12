ACM maant Apple om machtsmisbruik in App Store bij betaaleisen datingapps

Dat eist de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Aanbieders van datingapps voor iPhones zijn nu nog verplicht het betaalsysteem van de App Store te gebruiken als ze producten verkopen binnen de apps. Daarmee maakt het technologie- en elektronicaconcern volgens de Nederlandse toezichthouder misbruik van zijn machtspositie.

Als Apple de „onredelijke” eisen niet aanpast, moet het bedrijf per week een dwangsom van 5 miljoen euro betalen. De maximale boete kan oplopen tot €50 miljoen.

Veel datingapps kunnen volgens de marktwaakhond niet zonder de App Store. Om als datingapp populair te blijven kun je het je namelijk niet veroorloven om alle iPhone-bezitters buiten te sluiten. Ook mensen met een andere telefoon zullen je app dan mijden, aangezien ze geen kans op een date hebben met iemand met een Apple-smartphone. Dit geeft Apple volgens de ACM een economische machtspositie waar misbruik van is gemaakt.

Oordeel was geheim

Het oordeel van de ACM stamt al uit augustus, maar wordt nu pas openbaar gemaakt. Apple diende namelijk meteen bezwaar in en eiste bij de voorzieningenrechter dat de toezichthouder zijn besluit niet openbaar zou maken. Daarin heeft Apple nu deels zijn zin gekregen. In een kort geding oordeelde de rechtbank van Rotterdam dat een deel van de last onder dwangsom geheim moet blijven. Dit deel mag de ACM pas bekendmaken nadat de toezichthouder heeft beslist over de bezwaren van Apple tegen de last onder dwangsom.

Een woordvoerder van de ACM licht toe dat het besluit alleen van toepassing is op Nederlandse datingapps. Dit ondanks dat aanbieders van andere diensten via de appstore, zoals muziekstreamingdiensten en spelletjes, dezelfde klachten hebben over de voorwaarden, die er voorzorgen dat Apple tot 30% van de inkomsten uit verkopen die via apps binnenkomen kan opstrijken.

Procedures om commissies muziek en games

In Europa onderzoeken de Brusselse mededingingsautoriteiten Apple misbruik maakt van zijn macht tegenover apps muziekstreamingdiensten. In de Verenigde Staten lopen procedures die zijn begonnen door game-ontwikkelaars die hun spelletjes via de App Store verspreiden.

Apple laat weten dat het in beroep gaat tegen de beslissing van ACM en ontkent over een dominante positie in de markt voor softwaredistributie te beschikken. Volgens Apple biedt de App Store ’een geweldige zakelijke kans voor alle ontwikkelaars’, die daar in Nederland vorig jaar €620 miljoen aan hebben verdiend, wat een stijging zou zijn van 35% ten opzicht van 2019.