'Winkeliers zien omzet gestaag groeien'

De winkeliers in Nederland profiteren onder meer van het aantrekken van de woningmarkt, meent Moody's. Daarnaast doen prijsvechters het goed, wat volgens het bureau een gevolg is van de economische crisis van de afgelopen jaren. Moody's verwacht dat consumenten, ondanks dat ze meer geld overhouden voor aankopen, niet zullen terugkeren naar het bestedingspatroon van voor de crisis. Wel zal er volgens het bureau meer geld worden vrijgemaakt voor luxe en lekkernijen, zoals vakanties.

Onder meer de winkels van prijsvechter Action zijn volgens Moody's een goed voorbeeld van winkels die weten te profiteren van de omstandigheden.

Voor veel winkeliers blijft de zwakke euro een punt van zorg, omdat het gros van de goederen buiten de eurozone wordt ingekocht. Grote winkelketens als Ahold en Delhaize profiteren door hun activiteiten in de VS wel weer van valutavoordelen, aldus Moody's .

Voor de hele eurozone voorziet Moody's een omzetstijging op jaarbasis van 1 procent in de komende twaalf tot achttien maanden. Voor het Verenigd Koninkrijk is dit 1,5 procent. ,,Het consumentenvertrouwen is in veel landen op het hoogste niveau in jaren, daarbij zal de economische groei aanhouden. Het extra geld dat overblijft voor aankopen is goed nieuws voor retailers", aldus Moody's.