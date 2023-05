Premium Het beste van De Telegraaf

Niet grensoverschrijdend: ontslag vanwege wrijven over hand teruggedraaid

Ⓒ Getty Images/PhotoAlto

Amsterdam - Sinds de #metoo-beweging en in Nederland het schandaal rond The Voice zijn we ons veel bewuster van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat wil niet zeggen dat iedere aanraking of opmerking tussen mannen en vrouwen een reden kan zijn voor ontslag. De rechter in Rotterdam geeft een bedrijf dat een man op staande voet ontsloeg, onder meer omdat hij een vrouwelijke collega over haar hand wreef, een tik op de vingers.