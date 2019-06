Een derde verwacht pensioentekort

Dat blijkt uit de Trendmonitor Vermogen van van EY VODW. Dat is overigens wel afgenomen voor het deze week gesloten pensioenakkoord. Van de 64% die aangeeft dat ze op een pensioentekort denken uit te komen, geeft iets minder dan de helft aan dit wel op te kunnen vangen met eigen vermogen. Dan blijft er nog altijd ruim een derde over die dat niet denkt te kunnen.

Mensen zijn negatiever geworden over de pensioenfondsen. Begin vorig jaar was maar ruim een kwart positief over de rendementen van pensioenfondsen, inmiddels is dat gedaald naar 22%.

Geld tekort

Ook geeft meer dan een derde van de huishoudens aan dat ze goed op hun uitgaven moeten letten of vaak geld tekortkomen. Ook denkt de helft van de huishoudens dat hun uitgaven de komende twaalf maanden gaan stijgen.

Opvallend genoeg zijn de ondervraagden wel positief over de groei van hun spaargeld, ondanks de zeer lage spaarrente.