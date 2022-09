Raad van State: ook boer met ’schone’ stal kan niet uitbreiden

Dat stelt de Raad van State (RvS) woensdagochtend in een zaak over de vergunningverstrekking aan drie melkveehouderijen in de provincie Utrecht. De uitspraak is een bom onder het stikstofbeleid van het kabinet. Daarin leggen de landbouworganisaties juist de nadruk op innovaties als emissiearme stallen om de stikstofuitstoot te beperken.

Streep

De hoogste bestuursrechter handhaaft echter met deze uitspraak een besluit van rechtbank Midden-Nederland die eerder al een streep heeft gezet door de natuurvergunning die de provincie heeft verstrekt voor de uitbreidingsplannen.

Volgens de RvS blijkt uit twee wetenschappelijk onderzoeken dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waarvan de regelgeving wordt uitgegaan. De zogheten gegevens die worden gebruik om de stikstofuitstoot te bertekenen, bieden daarom te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt.

Europese regels

De bestuursrechter zegt zich in de uitspraak te realiseren dat vergunningverlening in de melkveesector nog verder wordt bemoeilijkt. „Strenge Europese natuurbeschermingsregels waaraan Nederland zich heeft gebonden, laten een andere uitkomst echter niet toe.”

Land- en tuinbouworganisatie LTO stelt in een eerste reactie dat boeren hiermee nog meer in onzekerheid komen. De boerenbelangenclub benadrukt wel dat de rol van innovatie bij veduurzaming door deze uitspraak niet ter discussie staat, maar ’slechts de emissiefactor bij specifieke stallen’.

Voor stikstofstrijder Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB komt de uitspraak niet als een verrassing. „Raad van State bevestigt uitspraken van rechtbanken met betrekking tot 'tovervloeren', die meer ammoniak uitstoten dan geclaimd. Dit is een van de ’innovaties’ waarmee de vee-industrie claimt het stikstofprobleem op te kunnen lossen, niet dus.”