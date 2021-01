Kabinet mag verder met nieuwe Noordzeeplannen

Ondanks een bemiddelingspoging trok een groot deel van de sector zich terug uit het zogeheten Noordzeeoverleg. Het dumpen van reusachtige keien in Britse visgronden door Greenpeace VK – een van de gesprekspartners – vormde de druppel die de emmer deed overlopen.

Bekijk ook: Stenengooierij Greenpeace brengt Noordzee Akkoord in gevaar

Natuurgebied

In het zogeheten Noordzeeakkoord is vastgelegd dat een groter deel van de Noordzee beschermd zal worden als natuurgebied. Daarnaast wordt een fors deel geclaimd voor de bouw van windmolenparken. Dat levert grote vangstbeperkingen op voor de visserijsector. De oer-Hollandse beroepsgroep kan zich niet vinden in het polderakkoord. Een groot deel van de Tweede Kamer heeft begrip voor de zorgen van de vissers.

„Er zaten te veel groene organisaties aan de overlegtafel”, vindt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. Hij eist dat Greenpeace publiekelijk excuses maakt voor de stenenacties. CDA-Kamerlid Agnes Mulder wijst ook op de impact van de Brexit en het Europese verbod op pulsvissen. Met steun van een Kamermeerderheid roept ze ministers Carola Schouten (Landbouw) en Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) om de regie op te pakken en te zorgen voor een goede oplossing voor de visserij.

’Goede basis’

Maar de partijen gaan niet voor het Noordzeeakkoord liggen. „Er ligt een goede basis”, stelt Dijkstra. „Ik vind wel dat de vissers een ander gevoel moeten krijgen. Het draagvlak moet omhoog.” Minister Schouten hoopt dat de vissers weer aan tafel te komen. Ze zet de bedrijfstak onder druk door te zeggen dat veranderingen alleen aan de onderhandelingstafel kunnen worden bereikt: „Daar is consensus nodig.”

Alleen oppositiepartij PVV wil de herinrichting van de Noordzee van tafel en spreekt van een ’waardeloos akkoord’. De linkse partijen in de Kamer zijn juist enthousiast over het akkoord. D66 roept op om meer haast te maken met de uitvoering en de SP vindt dat het kabinet niet meer concessies mag doen aan de vissers.