NN Group pareert gevolgen van coronacrisis

NN zag de nettowinst slechts met zo’n 3 procent terugvallen tot 1,9 miljard euro. Topman David Knibbe wijst erop dat het concern goede zaken bleef doen met de verkoop van verzekeringen in andere landen. Hij is ook positief over het groeiperspectief in bijvoorbeeld Europa en Japan.

NN moest afgelopen jaar vanwege de crisis ook aan klanten uitstel verlenen bij het betalen van verzekeringspremies en hypotheken, omdat ze in financiële moeilijkheden zaten. Maar het bedrijf voelt zich over de gehele linie sterk genoeg om aan een nieuw aandeleninkoopprogramma te beginnen ter waarde van 250 miljoen euro.

"Prima jaar, winstcreatie boven verwachting"

Dit vindt DFT-verslaggever Edwin van der Schoot:

„Nationale-Nederlandens moederbedrijf NN heeft een prima jaar achter de rug, de impact van corona lijkt beperkt. Het kwakkelende Japanse bedrijf doet weer mee, en de winst en kapitaalcreatie waren boven verwachting. Toch zijn aandeelhouders een beetje ontevreden. NN heeft de oren maar deels laten hangen naar de eisen van activist Elliott, en heeft weliswaar een Bulgaars onderdeel verkocht, het dividend verhoogd, en een nieuw aandelen inkoopprogramma gemeld, maar er was hoop op meer. De koers van het aandeel was de afgelopen maanden opgeklommen tot pre-corona niveau, maar doet nu dan ook even een stapje terug.”

ASR merkte wel dat de schadelast bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen toenam. Het ziekteverzuim liep op en dat kwam niet alleen doordat mensen besmet raakten met het coronavirus. Ook duurde het langer voordat verzekerden met andere klachten weer aan het werk gingen.

ASR-bestuursvoorzitter Jos Baeten wijt dit aan de psychische impact van de pandemie. Die moet volgens hem niet worden onderschat.

De verzekeraar, met merken als Ditzo en De Amersfoortse, gaat komende tijd voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Dat betekent dat de aandeelhouders worden beloond. Door aandelen in te kopen zijn er minder effecten verhandelbaar en neemt de waarde van de stukken van de aandeelhouders toe.

Onder de streep hield ASR met 657 miljoen euro wel bijna een derde minder winst over. Dat kwam onder meer door lagere beleggingsopbrengsten te midden van alle onrust op de financiële markten. Ook speelde mee dat in het voorgaande jaar, waarmee wordt vergeleken, nog werd geprofiteerd van een eenmalige boekwinst op de aankoop van branchegenoot Loyalis.