OPEC jaagt benzineprijs niet verder omhoog

Al enkele jaren trekt de OPEC, met Saudi-Arabië als officieuze aanvoerder, op met Rusland en enkele andere niet-leden. Deze zogeheten OPEC+ besloot in oktober nog om tot het einde van 2023 dagelijks 2 miljoen vaten olie minder op te pompen om een daling van de prijzen tegen te gaan. Ze zeiden dat de economisch mindere tijden de vraag naar olie drukten en dat die ingreep daarom gerechtvaardigd was.

Het besluit leidde tot grote woede van de Verenigde Staten, die de Saudi's ervan beschuldigden partij te kiezen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Hogere olieprijzen zijn in principe goed voor de Russische oorlogskas. Westerse consumenten zien die gestegen prijzen terug in hoge inflatiecijfers.

Voor grondstoffenhandelaren is het nu vooral afwachten wat de gevolgen zijn van nieuwe westerse sancties tegen Rusland, een van 's werelds grootste olieproducenten. De landen van de G7 en de Europese Unie hebben vrijdag een prijsplafond afgesproken voor Russische olie. Het wordt scheepvaartbedrijven en verzekeraars uit die landen verboden om mee te werken aan handel in Russische olie als die voor meer dan $60 per vat wordt verkocht. In de EU is het vanaf maandag bovendien verboden om Russische olie te importeren die over zee wordt aangevoerd.

Het Kremlin heeft aangegeven niet mee te werken aan het prijsplafond en onderzoekt nog hoe het op de nieuwste strafmaatregel van het Westen zal reageren. India en China slaan nog gretig Russische olie in. Als grote hoeveelheden olie ineens wegvallen op de wereldmarkt, kan dat de prijzen de hoogte in jagen.