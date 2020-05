Bedrijven testen personeel op coronavirus

De temperatuurmetingen bij Philips vinden al plaats sinds de lockdown in maart van kracht werd. Medewerkers worden eerst met een voorhoofdthermometer getest, legt een woordvoerder uit. Zij zien volgens hem als enige de uitslag. Mocht er een verhoging of koorts zijn, wordt de medewerker gevraagd om in een aparte ruimte zelf de temperatuur te meten met een oorthermometer. De werknemer besluit vervolgens zelf om wel of niet naar huis terug te keren.

DAF

Philips is niet van plan om het personeel ook echt op corona te laten testen; bij DAF gebeurt dat wel. Daar kan personeel dat al enige tijd kampt met Covid-19-achtige verschijnselen, zich na overleg met de bedrijfsarts laten testen door een regionaal laboratorium. Dat is inmiddels een aantal keer gebeurd, aldus de truckbouwer. Overigens is DAF ook nog in gesprek over het hervatten van temperatuurmetingen. Eerder deed het bedrijf dit al, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldeden die testen niet aan de juiste voorwaarden.

Er zijn meer voorbeelden van coronatests bij bedrijven. Zo heeft maker van sanitaire artikelen Easy Sanitary Solutions (ESS) al zijn 150 medewerkers laten testen op het virus. Ook vinden er wekelijks twee tot drie tests plaats bij medewerkers met symptomen. ESS-directeur Jurgen Keizers achtte het nodig om het initiatief in eigen handen te nemen. „Het bedrijfsleven wordt hierin niet geholpen door de Staat. Van ons wordt verwacht dat we mensen naar huis sturen. Dat kost verschrikkelijk veel.”

Huiverig

Vakbond FNV is huiverig over de initiatieven van werkgevers. Met name temperatuurmetingen moeten alleen toegestaan zijn als een bedrijfsarts deze uitvoert, vindt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Daarnaast ziet de grootste vakbond van Nederland risico’s op het gebied van privacy. Ook kunnen werkgevers hierdoor laks worden met andere voorzorgmaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, waarschuwt Jong.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat temperatuurmetingen bij bedrijven gewoon kunnen plaatsvinden onder duidelijke voorwaarden en in lijn met de privacywetgeving. Verder dragen temperatuurchecks bij aan een veilige werkomgeving en voorkomen besmettingen, vinden de organisaties. „Dat is in ieders belang en het gebeurt altijd in samenspraak met het personeel.” Ook het aanbieden van coronatesten aan personeel mag, maar het is volgens de werkgevers aan de werknemer om te bepalen wat hij met de uitslag doet.