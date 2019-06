Afwachtend begin voor Damrak

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden licht in het groen. Beleggers wachten vooral op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top volgende week. Daarnaast bleef de blik gericht op de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.