B&S bevoorraadt cruises Ⓒ Foto AFP

Groothandel en leverancier aan de cruisevaart en vreemdelingenlegioen B&S Group verwacht dat de gevolgen van de uitbraak van coronavirus beperkt zijn. Opvallend, want het bedrijf uit Dordrecht is actief in Azië. Topman Bert Meulman probeert de moed erin te houden, zo werd maandag duidelijk bij de presentatie van de jaarcijfers.