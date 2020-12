Internetstoringen treffen banken op drukke onlineshopdag

De banken spreken van technische problemen. Over de oorzaak kunnen ze nog niet allemaal evenveel zeggen. ING wijt het euvel aan een "ongekende piek in het betaalvolume". Toen de bank dat doorkreeg werd de capaciteit van de systemen direct opgevoerd, waardoor de problemen werden opgelost. ING houdt nog de zaak nog wel goed in de gaten.

Bij Rabobank was voor klanten even na het middaguur wegens een "technisch probleem" een klein half uur ongeveer helemaal niets mogelijk. Maar rond 12.45 uur waren de problemen weer verholpen. De precieze oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

Bij ABN AMRO is de hinder voor klanten nog niet voorbij. Volgens een woordvoerder doen de systemen het soms wel en soms niet. Aan een oplossing wordt gewerkt. ABN AMRO raadt klanten die last hebben van de storing aan om even te wachten en hun betaling of andere bankzaken op een later moment nog eens te proberen. De zegsman wilde nog niet "speculeren" over wat de storing heeft veroorzaakt.