Vastgoedtycoon: bouw goedkope huurwoningen niet meer rendabel

Het nieuwe fonds zou die goedkope woningen moeten financieren. „Feit is dat het bouwen van sociale en middeldure huurwoningen voor de meeste commerciële partijen gewoon niet rendabel is. Maar tegelijkertijd is er enorm veel kapitaal beschikbaar dat op zoek is naar een stabiel rendement van 3%. Denk aan maatschappelijk kapitaal, maar ook aan al die particulieren die helemaal niets meer voor hun spaargeld krijgen van de bank”, zegt Bamberger in een interview met het online vakblad Vastgoedmarkt.

Bamberger (55) is een kleinzoon van wijlen vastgoedmagnaat Jaap Kroonenberg. Volgens de rijkenlijst Quote 500 is hij goed voor een vermogen van €2 miljard, waarmee hij op plaats 11 van de rijkste Nederlanders staat. Hij is ook de schoonvader van Feyenoord-stervoetballer Steven Berghuis.

De vastgoedman wil dat woningcorporaties meer financiële armslag krijgen om sociale huurwoningen te bouwen. Ook voor de bouw van goedkope middenhuurwoningen ziet hij een rol voor corporaties. „Scheefwonen is een groot probleem. Dus moet je grotere woningen bouwen waar doorstromers vanuit de sociale sector naartoe willen verhuizen. Dan heb je het over huurprijzen van €800, €900. Grotere woningen tegen betaalbare huurprijzen, gebouwd door corporaties, betaald uit een landelijk woningfonds.”

Hij roept de politiek op zich minder te focussen op regulering van bestaande huurwoningen en meer op nieuwbouw, door regelgeving te verminderen en bureaucratie aan te pakken.