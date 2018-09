BASF sluit alsnog grote gasdeal met Gazprom

De Russen krijgen de activiteiten van BASF's Nederlandse dochter Wintershall op het gebied van handel in en opslag van aardgas in handen. Op dat onderdeel werken beide partijen nu al samen. In ruil daarvoor ontvangen de Duitsers een belang van ruim kwart in enkele lucratieve gasvelden in Siberië.

BASF en Gazprom kondigden de ruil enkele jaren geleden al aan. Maar over de details konden ze het vervolgens niet eens worden. In december vorig jaar liepen vergaande gesprekken spaak. Dat kwam volgens BASF door de moeilijke politieke omstandigheden. De partijen pakten de onderhandelingen later weer op. Uiteindelijk is de deal zoals die in december op tafel lag, deels doorgevoerd.

OMV

De Russen kondigden vrijdag tevens een bezittingenruil aan met het Oostenrijks OMV. En Gazprom zette zijn handtekening onder een deal met vijf West-Europese bedrijven, waaronder Shell, over een gaspijplijn in de Noordzee.

BASF vierde dit jaar zijn 150-jarig bestaan en is het grootste chemieconcern van de wereld. De omzet bedroeg vorig jaar circa 74 miljard euro en er werken wereldwijd meer dan 113.000 mensen voor het bedrijf.