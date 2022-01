Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Hij ontplofte, maar dat bleef bij die ene keer

Door Yteke de Jong

Op een warme zaterdag in juni 2019 kwam er een tengere, grijze, bebaarde heer op mij af in de drukte in een hangar op Schiphol, bij de aftrap van het 100-jarig jubileum van KLM. De heer wilde eens kennis met mij maken, want hij vond niet alles leuk wat ik opschreef over KLM. Ik vroeg aan hem wie hij was: het bleek de vader van president-directeur Pieter Elbers. Niet vaak heb ik het genoegen om een terugkoppeling over mijn werk te krijgen van ouders van bestuursvoorzitters. Qua uiterlijk verschilden ze dag en nacht, maar in de directe benadering: zo vader, zo zoon.