AEX valt terug tot 600 punten

De AEX sloot 0,4% lager op 599,9 punten, na aan het begin van de middag onder 594 punten te zijn gedoken. De AMX daalde 0,6% naar 886,1 punten.

De meeste overige Europese koersenborden kleurden lichtrood. De Duitse DAX en de Britse FTSE 100 leverden 0,3% respectievelijk 0,2% in. De Franse CAC 40 won 0,1%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index vlak en had de Nasdaq-index 0,2% gewonnen.

Dat beleggers slechts voorzichtig positief reageren op berichten dat de VS en China werken aan uitstel van de voor 15 december geplande nieuwe importtarieven, vindt hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro begrijpelijk. „Het nieuws lijkt uit China te komen en het wachten is nog op bevestiging vanuit de VS. Waarschijnlijk komt er wel uitstel, maar we willen het eerst zien en dan geloven. Gezien ook alle feestdagen denk ik dat een fase 1-deal op zijn vroegst pas in januari gesloten wordt. Een uitgebreider akkoord voorzie ik niet vóór de Amerikaanse verkiezingen in november, omdat de standpunten van beide partijen ver uit elkaar liggen.”

Wessels kijkt verder vooral uit naar de bijeenkomsten van centrale banken later deze week. „Rentewijzigingen komen er niet. De ECB gaat de inflatie- en economische groeiramingen waarschijnlijk wel verlagen. Bij de Fed speelt met name de vraag of ze voldoende liquiditeit in de markt blijft garanderen richting het eind van het kwartaal. Eind vorig kwartaal droogde die namelijk op.”

De beleggingsstrateeg hanteert een neutrale visie op aandelen. „Wij gaan begin 2020 uit van een verdere economische groeivertraging, in zowel Europa als de VS in de veronderstelling dat de verslechtering in de dienstensector de consumentenbestedingen gaat raken. Dit betekent wel dat de kans groot is dat zowel de ECB als de Fed de rente in het eerste kwartaal van 2020 verder zal verlagen. In de loop van 2020 verwachten wij dat het economische herstel wordt ingezet.”

Handelaar Chris Jongbloed van Saxobank noemt de terugval van de beurzen alleen maar gezond. „De uitkomst van de handelsbesprekingen blijft onzeker. Vanochtend vroeg was er nog een slecht cijfer over de autoverkopen in China. Bovendien staan de Britse verkiezingen voor de deur. Als Boris Johnson verliest, zorgt dat voor onzekerheid. Daarnaast houden de Fed en de ECB in de komende paar dagen hun monetaire vergadering.”

Jongbloed toont zich overigens niet negatief over aandelen. „Beleggers doen er voorlopig goed aan te blijven zitten. Mocht de AEX onder de steun van 592 punten sluiten, dan kan de index echter verder terug.”

In de AEX eindigde DSM met een min van 2,2% onderaan, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald. De bank toont zich minder positief over het potentieel van plantaardig voer voor gekweekte zalm dan het speciaalchemiebedrijf zelf.

Staalgigant ArcelorMittal leverde 1,9% in.

Takeaway, dat in de overnamestrijd om Just Eat nog altijd de voorkeur geniet van de prooi zelf, verloor 1,8%. Het bod van rivaal Prosus ligt nu bijna 8% hoger.

Chemicaliëndistributeur IMCD steeg 1,1%, dankzij een koersdoelverhoging van Deutsche Bank naar €85.

In de Midkap-index eindigde Wereldhave onderaan met een verlies van 6,1%. Het vastgoedbedrijf is op de verkooplijst gezet door de analisten van Goldman Sachs.

Staalproducent Aperam verloor 2,8%. Altice Europe leverde 1,6% in. Persbureau Bloomberg meldt dat het telecom- en kabelbedrijf met investeerders praat over de verkoop van zijn Portugese glasvezelnetwerk.

Smallcap Pharming steeg 5,2%, op het nieuws dat een concurrent met leveringsproblemen kampt.

Het op de lokale markt genoteerde Stern won 6,8%. Het autobedrijf is onderdelen aan het verkopen.

Wordt 2020 opnieuw een mooi beursjaar? Wat zijn kansrijke beleggingen? Op onder meer deze vragen wordt ingegaan tijdens het online seminar donderdagavond.