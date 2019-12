Handelszorgen zetten AEX stevig lager

Om tien over elf staat de hoofdgraadmeter aan het Damrak op 595,9 punten, een verlies van 1,1%. De Midkap-index verliest 0,9% en gaat naar 883,2 punten. Ook elders in Europa is het beeld niet zo fraai. De DAX-index gaat 1,5% achteruit, de CAC-40 in Parijs verliest 0,9%, en de FTSE100 laat 1,3% liggen. In de Verenigde Staten staan de belangrijkste futures 0,3% lager.

De beurzen hebben nog altijd zorgen over de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Als er niets gebeurt, gaan er komende zondag nieuwe importheffingen tussen beide landen in. Tussendoor nemen de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank rentebesluiten, en zijn er verkiezingen in Groot-Brittannië.

In de AEX-index duiken alle aandelen in het rood. ArcelorMittal is de grootste daler met 2,3% verlies.

Speciaalchemiebedrijf DSM duikelt 2,1%, na door analisten van ING van de kooplijst te zijn gehaald.

Takeaway, dat in de overnamestrijd om Just Eat nog altijd de voorkeur geniet van de prooi zelf, verliest 1,3%. Het bod van rivaal Prosus ligt nu ruim 7% hoger.

In de Midkap-index is het beeld al niet veel beter. Wereldhave landt plat op de buik met een verlies van 5,6%. Het vastgoedbedrijf is op de verkooplijst gezet door de analisten van Goldman Sachs.

Staalproducent Aperam verliest 2,4%.

Het op de lokale markt genoteerde Stern wint 6,4%. Het autobedrijf is onderdelen aan het verkopen.

